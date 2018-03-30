Apartmanda polis dehşeti: Hamile kadın ve eşine saldırdı!

BOLU'da, polis memuru C.A. ile hamile komşusu Necriye Aslım A. ve eşi Halit A. arasında yaşanan kavga, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun silah çekmesi, komşusuna kabzayla vururken tabancanın ateş alması ve C.A. ile Halit A.'nın merdivenden yuvarlanmaları yer alıyor. Tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Olay, 25 Mart’ta Büyükcamii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda oturan Aşkın A. ile 6 aylık hamile komşusu Necriye Aslım A. arasında bekar bir komşularının eve kadın arkadaşlarını getirmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın yaşandığı günün akşamında, Aşkın A.’nın trafik polisi olan eşi C.A., Necriye Aslım A.’nın evinin kapısını çaldı.

Kapıyı açan hamile kadın ile polis memuru arasında tartışma çıktı. C.A., kadını hırpalayınca bağrışmaları duyan eşi Halit A. içeriden geldi. Halit A. ve C.A. arasında çıkan kavgada iki taraf birbirlerine yumruklar attı.

C.A., kavga sırasında belinden çıkardığı tabancanın kabzasıyla Halit A.’ya vurmaya başladı. Silah bu sırada ateş aldı. Mermi, kimseye isabet etmezken, Halit A. ve C.A. merdivenlerden yuvarlandı.

Kavgayı komşuların küçük yaştaki çocukları dehşet içinde izledi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Necriye Aslım A. 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Güncel 30 Mart 2018 19:45
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