Apartmanda polis dehşeti: Hamile kadın ve eşine saldırdı!

Bolu'da, polis memuru C.A. ile hamile komşusu Necriye Aslım A. ve eşi Halit A. arasında yaşanan kavga, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun silah çekmesi, komşusuna kabzayla vururken tabancanın ateş alması ve C.A. ile Halit A.'nın merdivenden yuvarlanmaları yer alıyor. Tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.