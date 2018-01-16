Apartmanda kamera kayıtlarını izleyen anne gözlerine inanamadı

Apartmanda kamera kayıtlarını izleyen anne gözlerine inanamadı

İZMİR'in Buca ilçesinde, oturdukları apartmanın asansörünün önünde, komşusunun kızı Y.A.'ya (10) arkasından sarılarak cinsel istismarda bulunan ve bu davranışı güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen Erol T. (55), küçük kızın babası B.A. (36) tarafından tek bıçak darbesiyle yaralandı, hastanede öldü. Tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan B.A., 'kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. İtiraz edilmeyen karar, kesinleşti.

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Apartmanda kamera kayıtlarını izleyen anne gözlerine inanamadı

Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde oturan şoför B.A.'nın kızı Y.A., geçen yıl, aynı zamanda Anneler Günü olan 14 Mayıs'ta, semt pazarına gitmeye hazırlanan annesi E.A.'dan önce evden çıkıp, apartmanın önüne indi. Burada annesini beklediği sırada Y.A.'yı apartmanın içine çağıran, elinde tornavida da bulunan komşuları emekli Erol T., küçük kızı asansörün önünde sıkıştırıp öptü ve arkasından sarıldı. Şaşkınlık yaşayan kız, Erol T.'nin yanından hızla apartmanın önüne doğru koşup kaçtı.

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Apartmanda kamera kayıtlarını izleyen anne gözlerine inanamadı

ANNE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ: Bir süre sonra aşağı inen annesine, yolda giderken yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine apartmana geri dönen anne E.A. yöneticiyi bulup, binaya kısa süre önce kurulan güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen geç kadın, boşanmasına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü eşi B.A.'yı arayıp, izlediği görüntüleri anlattı.

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Apartmanda kamera kayıtlarını izleyen anne gözlerine inanamadı

Erkek yeğeni E.K ile birlikte apartmana gelen baba B.A., eve uğrayıp, yanına bir ekmek bıçağı aldı. B.A., yeğeni ve eşi E.A. daha sonra Erol T.'nin dairesinin bulunduğu 7'nci kata çıktı. Burada yaşandığı belirtilen tartışma sırasında B.A., dairenin kapısına çıkıp, kendisine "Ne var lan" dediğini öne sürdüğü Erol T.'yi karnından tek bıçak darbesiyle yaraladı. B.A. ve yanındakiler daha sonra apartmandan ayrılıp, komşularına bıraktıkları kızlarını da yanlarına alarak, Bornova'daki akrabalarına gitti. Hastaneye kaldırılan, ancak aşırı kan kaybeden Erol T. yaşamını yitirdi. Polisi arayıp teslim olan B.A. ise tutuklandı.

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