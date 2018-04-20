Apartman cami modası yayılıyor! Önce Ankara şimdi de de...

GÜMÜŞHANE'de 7 katlı apartman görünümlü cami sosyal medyada gündem oldu... Apartman caminin ilk örnegi iki yıl önce Ankara Keçiören'de yükselmişti... Bakın o apartman camide neler olacakmış neler?..

Apartman cami modası yayılıyor! Önce Ankara şimdi de de...

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 2 yıl önce büyük tartışma yaratan 6 katlı apartman caminin bir benzeri bu sefer Gümüşhane'de yükselmeye başladı... Hatta bu sefer kat sayısı da arttı... Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi’nde yapımı devam eden Gümüşhane Diyanet Vakfı Cami ve Külliyesi inşaatı, ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. İnşaat halindeki 7 katlı cami, sosyal medya da gündem oldu. Fotoğrafı paylaşılan camiye ‘apartman cami’ benzetmesi yapıldı. Caminin alt katlarının kurs ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtildi. Çevre sakinleri de cami mimarisinin dikkat çektiğini belirtti.

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Apartman cami modası yayılıyor! Önce Ankara şimdi de de...

Gümüşhane'deki 7 katlı apartman görünümlü cami inşaatı sosyal medyada eleştiri konusu olurken, caminin yapımını üstlenen yetkililer, eğimli arazi şartları nedeniyle yapının katlı planlandığını belirterek binanın çok amaçlı kullanılacağını ifade etti. Caminin alt katlarının kurs ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtildi.

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Apartman cami modası yayılıyor! Önce Ankara şimdi de de...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi üzerinde yer alan Esentepe Yeni Camii, mimarisiyle görenleri şaşkına çevirmiş ve 'apartman cami' olarak haberlere konu olmuştu. Caminin apartman bölümünün Kur'an kursları ve hafızlık faaliyetlerinde kullanılacağı açıklanmıştı.

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Apartman cami modası yayılıyor! Önce Ankara şimdi de de...

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