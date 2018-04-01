AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak-AÖO sınav sonuç bilgisi

AÖOsınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını MEB verdi. 31 Mart cumartesi günü 2 farklı oturum şeklimde yapılan aöo sınav sonuçlarının 19 Nisan 2018 tarihinde öğrencilerin erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler aöo sınav sonuç bilgisi sayfasına meb.gov.tr sayfasından TC şifreleri ile giriş yaparak öğrenecekler. aöo sonuç bilgisi öğrencilerin adresine posta ile gönderilmeyecek. Sonuçlar sadece onlie olarak öğrenilebilecek.

AÖO SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavının ardından sonuçların açıklanması adaylarca dört gözle beklenecek. 2. dönem AÖO sınavı 31 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

AÖO (Açıköğretim Ortaokulu) sınav sonuçları 19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonuçları öğrenci giriş kısmından öğrenilebilecek. Sonuçlara dair resmi açıklama yapılacak

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında açıktan ortaokul okuyan öğrenciler için 31 Mart 2018 tarihinde 2. dönem AÖO sınavı yapılacak. Binlerce öğrencinin gireceği AÖO (Açıköğretim Ortaokulu) sınav sonuçları 19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. AÖO tarafından gerekli duyuru yapılacak.

2017-2018 Eğitim - Öğretim yılının ikinci Açık Öğretim Ortaokulu sınavının ardından 2. dönem sınav sonuçları açıklanacak ve başarılı olan öğrencileri kayıt yenileme süreci başlayacak

Örgün eğitim dışında kalan 18 yaşını doldurmuş vatandaşların eğitim - öğretime hayatına katıldıkları ve diploma almak için uğraştıkları temel eğitim alanı olan açık öğretim ortaokulu sınavları yıl içerisinde 3 dönem halinde gerçekleştirilmektedir. 8 yıllık örgün eğitim - öğretim hayatı sonunda hak kazanılan diplomanın dışarıdan elde edilebilmesi için adayların bu sınavlara girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.

Açık öğretim ortaokulu sınavlarının 2. dönem sınavı olan AÖO 2. Dönem Sınavı 31 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 2017 AÖO 2. Dönem Sınavı'nda her dersten 20 soru sorulacak ve her bir sorunun değeri 5 puandır.

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur.

Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. 2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler