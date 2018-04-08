AÖL telafi sınavı yerleri-sınav giriş belgesi alma

AÖL telafi sınavı netleşti aöl telafi sınavı 21 Nisan Cumartesi günü tek oturumla saat 09.30'da yapılacak. Peki aöl sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacal, aöl sınavına nerede girilecek, eski sınav giriş yerleri mi geçerli olacak öğrencilerin kafası karıştı. 2018 aöl telafi sınavı sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi haberimizde olacak.

31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavında dörtten fazla dersten sınava giren öğrenciler cevap kağıdında teknik bir hatayla karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili özür açıklaması yayınlarken mağdur olay adaylar için telafi sınavı düzenleneceğini açıkladı. Peki 2018 AÖL telafi sınavı ne zaman olacak? Sınava kimler girebilecek? İşte tüm detaylar...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN: Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklamasına göre AÖL 2.dönem telafi sınavı 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da düzenlenecek. Peki bu sınava kimler girecek?

TELAFİ SINAVINA KİMLER GİRECEK: MEB tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.