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AÖL telafi sınavı giriş belgesi güncelleme bilgisi MEB sayfası

AÖL telafi sınavı giriş belgesi güncelleme bilgisi MEB sayfası

21 Nisan cumartesi günü saat 09.30'da yapılacak olan AÖL telafi sınav yerleri ve AÖL telafi sınavı giriş yerleri hala açıklanmadı. Sınava sadece sayılı saatleri kalan Açıklise öğrencileri sosyal medyadan MEB'e mesaj yağdırıyor. Öğrencileri bekleyen iki ihtimal söz konusu. MEB AÖL telafi sınavı için ya yeni yerleri bugün açıklayacak ya da öğrenciler sınava ilk girdikleri okulda, eski AÖL sınav giriş belgeleri ile girecekler.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 09:50 - Güncelleme: 19-04-2018 11:00

AÖL telafi sınavı giriş belgesi çıkarma işlemi için artık sadece sayılı saatler kaldı. MEB'in 21 Nisan Cumartesi günü yapacağı AÖL telafi sınavı giriş yerleri neresi olacak öğrenciler hala bilmiyor. Bu konuda hala resmi bir açıklamaya yapmayan MEB'e öğrenciler mesaj yağdırıyor. Peki öğrenciler aöl telafi sınavına nerede ve hangi sınav giriş belgesi ile girecekler? Bunun için iki ihtimal var. MEB gün içinde yeni AÖL telafi sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini açıklayabilir. Ya da öğrenciler 31 Mart-1 Nisan'da girdikleri AÖL sınav yerlerine eski AÖL sınav giriş belgeleri ile girebilir. Bu konuda hala resmi bir açıklama yok.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU: MEB AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ: Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

MEB ADAYLARI UYARDI: 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştiriliyor. İşte, MEB’in telafi sınavı hakkında yaptığı açıklamalar;

“21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.”

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