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AÖL telafi sınavı giriş belgesi alma-sınav giriş yeri öğrenme

AÖL telafi sınavı giriş belgesi alma-sınav giriş yeri öğrenme

AÖL telafi sınavları nerede yapılacak, eski sınav giriş belgeleri geçerli mi olacak soruları merak konusu oldu. 2018 AÖL sınavında yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileyen MEB yeni aöl telafi sınavı yapacağını duyuruştu. Peki 21 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan AÖL telafi sınavı yeri aynı okul mu olacak, aöl sınav giriş belgesi yeniden mi alınacak?

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 14:00 - Güncelleme: 06-04-2018 14:00

AÖL sınavı aynı okulda mı yapılacak, AÖL sınav giriş belgeleri yeniden mi alınacak? AÖL sınavlarında 4'ten fazla ders giren adaylar için optik cevap kağıdında yer ayrılmamış olması AÖL sınavlarının geçersiz olmasına neden oldu. Bunun için öğrencilerden özür dileyen MEB, aöl yeni telafi sınavlarının 21 Nisan cumartesi günü saat 09.30'da yapılacağını duyurdu.

MEB olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. MEB tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI: AÖL sınavlarından çıkan öğrenciler doğru yanlış sayılarını tespit etmek için AÖL sınav soru ve cevaplarını araştırıyor.

AÖL telafi sınav yeri ve giriş belgesi hakkında henüz net bir açıklama yok. 21 Nisan günü yapılacak AÖL sınav yerlerinin 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

 AÖL telafi sınav yeri ve giriş belgesi hakkında henüz net bir açıklama yok. 21 Nisan günü yapılacak AÖL sınav yerlerinin 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
 AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmış değil, ancak sınav tarihinden birkaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. Yani AÖL 2. dönem sınavlarının soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasına kadar yayınlanması bekleniyor. Ancak yaşanan aksilik nedeniyle soru ve cevapların yayımlanmama ihtimali üzerinde de duruluyor.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,
Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

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