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AÖL sonucu sorgulama ÖSYM 3. dönem AÖL sonuç sayfası-2018

AÖL sonucu sorgulama ÖSYM 3. dönem AÖL sonuç sayfası-2018

AÖL sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında öğrencilerin erişimine açıldı. 7-8 Temmuz'da 3 oturum şeklinde gerçekleşen AÖL sınavı sonuçları sorgulama sayfası haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ve eğitim hayatına açıköğretimden devam eden öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi AÖL sonuçları erişim linki aşağıda.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 14:10 - Güncelleme: 31-07-2018 14:10

AÖL sonuçları açıklandı, on birlerce öğrencinin meraklı bekleyişi bugün saat 14.00'te sona erdi. ÖSYM sonuç sayfasından AÖL sınav sonuçlarını öğrencilerin erişime açtı. Peki AÖL sonuç bilgisi nasıl ve hangi linkten sorgulanır, 2018 yılında AÖL ek sınavı yapılacak mı, AÖL diploması ne zaman, hangi belgelerle alınacak? 

Sınava katılım sağlayan adaylar T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce aday, sonuç sorgulama sayfasına giriş yapabilecek

AÖL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA: Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AÖL üçüncü dönem sınavlarının ardından binlerce adayın gözü AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Beklenen haber geldi heyecanla beklenen sonuçlar adayların erişimine açıldı. Bakanlık yaptığı açıklamada; "07- 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen 2017/3.dönem sınav sonuçları açıklanmıştır. Öğrencilerimiz numaralarını ve şifrelerini Sisteme girerek sınav sonucunu öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.

AÖL EK SINAV OLACAK MI: Geçtiğimiz yıl, sonuçları ekim ayında açıklanan AÖL ek sınavın bu yıl yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR: Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

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