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AÖL sonuçları yarın kaçta açıklanacak MEB AÖL sonuç saati

AÖL sonuçları yarın kaçta açıklanacak MEB AÖL sonuç saati

7-8 Temmuz'da yapılan AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu, lise hayatını dışarıdan bitiren ve diplomasını almak isteyen adayların gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı Açık lise sınav sonuçları yarın, yani 31 Temmuz'da açıklayacak. aöl 3. dönem sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden sorgulanacak.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 13:00 - Güncelleme: 30-07-2018 13:00

AÖL sınav sonuçları açıklanıyor MEB 2018 sınav takviminde AÖL sınav sonuçları 31 Temmuz salı günü olarak işaretli. Lise eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrencilerin diplomasını alabilmek için girdiği AÖL 3. dönem sınav sonuçları yarın yani 31 Temmuz salı günü erişime açılacak. AÖL sınav sonuçları MEB tarafından http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden TC numarası ile sorgulanacak. AÖL sonuçlarının yarın saat 10.00-14.00 arasında açıklanması bekleniyor. 

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK: AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda sayfamızda verdiğimiz bağlantı üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz. 2018 Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,
Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,
Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

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