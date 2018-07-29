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AÖL sonuçları açıklanıyor AÖL öğrenci giriş sorgulama ekranı

AÖL sonuçları açıklanıyor AÖL öğrenci giriş sorgulama ekranı

AÖL sonuçları açıklanıyor MEB AÖL sınav sonuçları için net tarihi açıkladı. Eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrencilerin 7-8 Temmuz'da girdiği aöl sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. AÖL sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden 31 Temmuz Salı günü saat 14.00'ten sonra açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 12:00 - Güncelleme: 29-07-2018 12:20

AÖL sonuçları açıklanıyor 2018 Açıklise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı sitesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden online olarak  31 Temmuz salı günü açıklanacak. 7-8 Temmuz'da aöl sınavına giren öğrencilerin dört gözle beklediği aöl sonuç bilgisi erişimi için artık son günler. AÖL sonuçları TC numarası ile sorgulanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK: AÖL sınav sonuçları açıklandığı anda sayfamızda verdiğimiz bağlantı üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz. 2018 Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden açıklanacak.

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR: İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır. Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı  adrese gönderilmesi gerekmektedir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres: ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500 Teknikokullar / ANKARA

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ: 18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

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