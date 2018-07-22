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AÖL sonuçları açıklaması 3. dönem MEB açıklise sonuçları açıklanıyor

AÖL sonuçları açıklaması 3. dönem MEB açıklise sonuçları açıklanıyor

MEB tarafından 7-8 Temmuz'da yapılan ve eğitim hayatını açıköğretim lisesinde devam ettiren öğrencilerin girdiği AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti. . Türkiye genelinde yapılan AÖL sınav sonuçları için artık geri sayım başladı. AÖL sınav sonuç bilgisi 31 Temmuz'da sonuc.meb.gov.tr adresinden TC numarası ile sorgulanacak.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 11:45 - Güncelleme: 22-07-2018 11:00

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklise sınav sonuçları erişime açılacak sorusu sınavların ardından birçok öğrencinin gündeminde. Peki MEB iş takvimine göre AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacak işte net tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı iş takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Sınav Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI: 07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/3.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı. AÖL 3. dönem sınavına ait sorular ve cevapları görmek için aşağıdaki linklere tıklayın.

1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2.Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR: Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,
Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,
Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

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