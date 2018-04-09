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AÖL sınavı soru cevapları tüm kitapçık türlerine göre cevaplar

AÖL sınavı soru cevapları tüm kitapçık türlerine göre cevaplar

AÖL soru cevapları açıklandı mı MEB sayfası AÖL soru cevaplarını ne zaman erişime açacak soruları merak konusu oldu. 31-1 Nisan arasında AÖL sınavlarına giren binlerce öğrenci şimdi aöl sınav soru cevaplarına kilitlendi. AÖL soru cevaplarını bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖL telafi sınavları ise 21 Nisan saat 09.30'da yapılacak. AÖL soru cevap anahtarı MEB ile aynı anda sayfamızda olacak.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 08:50 - Güncelleme: 09-04-2018 10:00

2018 AÖL 2. dönem sınavlarının sonuncusu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Binlerce öğrenci AÖL oturumlarının ardından sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre açık lise sınavı soru ve cevapları bu hafta içerisinde adayların erişimine açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz senelerde olduğu gibi AÖL soruları ve cevaplarının bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Açık liseliler, AÖL’de çıkan sorular ve yanıtları MEB’in resmi sayfası üzerinden erişilebiliyor

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ: Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmez.

SINAV İTİRAZ NASIL YAPILIR: Bakanlığın sınav kılavuzunda yayımladığı bilgilere göre; Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtiraz sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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