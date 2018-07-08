AÖL sınavı saat kaçta bitiyor açıklise sınavı kaç dakika sürüyor?

AÖL sınavı bugün saat kaçta bitecek sorusunun yanıtı, Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde. AÖL sınavları 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. 3. oturum ise bugün yapılacak. Bugün yapılacak olan AÖL 3. oturumuyla birlikte öğrenciler açıklise sınav takvimini tamamlayacaklar. Peki, AÖL sınavı bugün saat kaçta başlayacak kaç dakika sürecek ve saat kaçta AÖL sınavları bitecek?

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA: AÖL sınavları 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. Sınavın ilk oturumu cumartesi günü saat 09.30'da yapıldı. İkinci oturum ise cumartesi günü öğlen 14.00'da yapıldı. Sınavın 3. oturumu ise bugün yani 8 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da yapılacak.

AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR: 07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-3. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler, sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM: Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.