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AÖL sınav yeri giriş belgesi geçerliliği MEB telafi sınavı açıklaması

AÖL sınav yeri giriş belgesi geçerliliği MEB telafi sınavı açıklaması

Açıköğretim lisesi sınav yerleri ve AÖL sınav giriş belgesi açıklaması yapan MEB yeni bir duyuru yayınladı. Cevap anahtarında yaşanan aksaklıktan dolayı AÖL telafi sınavı yapan MEB, telafi sınavının bu haftasonu 21 Nisan'da yapacak. Peki AÖL telafi sınavında eski sınav yerleri ve eski AÖL sınav giriş belgesi mi geçerli olacak yoksa MEB yeni sıav yerleri mi belirleyecek? AÖL telafi sınavı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 13:20 - Güncelleme: 16-04-2018 13:20

Açıköğretim Lisesi telafı sınavı bu haftasonu 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da tek oturumla yapılacak. MEB'in cevap kağıdında yaptığı hatadan dolayı tekrarlanan AÖL sınavına girecek öğrencilerin ise kafası karışık. Öğrenciler AÖL telafi sınavına eski okullarında mı girecek yoksa MEB aöl sınavı için yeni sınav yerleri ve yeni AÖL sınav giriş belgesi yayınlayacak mı? MEB bu konu hakkında yeni bir duyuru yaptı.

MEB ADAYLARI UYARDI: 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştiriliyor.

İşte, MEB’in telafi sınavı hakkında yaptığı açıklamalar;

“21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.”

NEDEN TELAFİ SINAVI DÜZENLENİYOR: MEB olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ: Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

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