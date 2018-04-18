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AÖL sınav yeri Açıklise telafi sınavı giriş belgesi alma

AÖL sınav yeri Açıklise telafi sınavı giriş belgesi alma

AÖL telafi sınavı için artık son günler. Açıklise telafi sınavı 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kaldı fakat öğrencilerin kafası karışık. MEB hala AÖL telafi sınavı yerlerini açıklamadı. Peki öğrenciler 21 nisandaki sınava eski AÖL sınav giriş belgeleri ile mi giriş yapacak, yoksa MEB yeni AÖL sınav giriş belgelerini resmi sitesinden duyrucak mı? Gelişmeler haberimizde olacak, takip edin.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 15:15 - Güncelleme: 18-04-2018 15:00

Açıklise telafi sınav yerleri açıklandı mı MEB'den gelecek yeni açıklama merakla bekleniyor. 31 Mart-1 Nisan arasında yapılan AÖL sınavında yaşanan aksaklıktan dolayı MEB öğrencilerden özür dilemiş ve AÖL telafi sınavı yapacağını duyurmuştu. AÖL telafi sınavı bu haftasonu 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da yapılacak. Sınav tarihi günler öncesinden netleşti fakat AÖL sınav yerleri ve AÖL sınav giriş belgeleri hakkında hala net ve resmi bir açıklama yok. 2 gün sonra Açıklise telafi sınavına girecek adayların kafası çok karışık. Sosyal medyadan MEB'e sitem eden öğreciler artık AÖL telafi sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

Öğrencileri bekleyen 2 ihtimal var. Ya geçmiş sınavdaki AÖL sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri 21 Nisan sınavında geçerli olacak. Ya da MEB en geç yarın yeni AÖL telafi sınavı için snav yerlerini ve aöl sınav giriş belgelerini yayınlayacak. Gelişmeleri size buradan aktarmaya devam edeceğiz.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU: MEB AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan'da yapılacağı biliniyor bu sebeple en geç önümüzdeki hafta bu duruma dair bir açıklama bekleniyor.

MEB ADAYLARI UYARDI: 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştiriliyor. İşte, MEB’in telafi sınavı hakkında yaptığı açıklamalar;

“21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.”

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