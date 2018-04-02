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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Milli Eğitim Bakanlığı takvimi

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Milli Eğitim Bakanlığı takvimi

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖL sınav sonuç bilgidi MEB tarafından ne zaman açıklanacak soruları merak konusu oldu. Açıköğretim Lisesi sınavları 3 oturum şeklinde 31 Mart-1 Nisan arasında tamamlandı. Şimdi gözler AÖL sonuçları için MEB takvimine çevrildi. AÖL sonuçları hakkında kesin bilgi yok ama daha önceki aöl sonuçları 15 gün içinde açıklandığına göre AÖL sonuçlarının 15-16 Nisan arasında açıklanması tahmin ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 08:40 - Güncelleme: 02-04-2018 10:00

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖL sınav sonuç bilgisi erişim sayfası için şimdi gözler MEB'e çevrildi. MEB AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklayacağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapmadı. Daha önceki AÖL  sınav sonuçlarına bakıldığında 2018 AÖL sınav sonuçlarının 15 gün içinde en geç 15 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.

Sınava katılım sağlayan kişiler ayrıca, bakanlığın AÖL sınavlarına ait cevap anahtarlarını ne zaman yayınlayacağını merak ediyor. İşte, öğrencilerin AÖL sınavları hakkında merak ettiği soruların cevapları...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle iki hafta ertelenen AÖL sınavları 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan 3. oturumun da bitmesiyle tamamlandı. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edip sorguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavlarına sonuçların ne zaman açıklnacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş dönemlerde yapıla AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

AÖL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR: Açıköğretim Lisesi'nin sınav soruları ve cevapları, sınavın hemen sonrasındaki 14 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılacak. 3 oturum olarak gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/2 sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUYOR: Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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