  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı AÖL iş takvimi giriş ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı AÖL iş takvimi giriş ekranı

Açıklise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 2018 AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2018 AÖL takvimine göre 20 Nisan'da açıklanması gereken aöl sonuçları aradan 10 gün geçmesine rağmen hala açıklanmadı. MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak hakkında resmi bir açıklama yapmazken AÖL sonuçlarının 4 Mayıs cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-05-2018 10:30 - Güncelleme: 02-05-2018 11:40

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, 2018 ne zaman açıklanacak AÖL iş takvimi haberimizde. 21 Nisan'da yapılan AÖL telafi sınavının da sona ermesi ile birlikte meraklı sınav sonucu bekleyişi başladı. Haftalardır AÖL sınav sonuçlarını bekleyen açıklise öğrencileri AÖL iş takvime gçre 5 iş günü içinde sonuçlarını öğrenebilecek. Normal şartlarda 20 Nisan'da cuma günü açıklanması beklenen AÖL sınav sonuçlarının yaşanan aksatlıktan dolayı 21 Nisan'dan sonraya kaldığını açıklayan MEB bu durum için öğrencilerden özür dilemişti. Şimdi AÖL sınav sonuçlarının en geç 5 iş günü içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖL öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 20 Nisan tarihinde erişime açılacak ancak, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavlarda yaşanan teknik bir problemden dolayı yapılacak olan telafi sınavları nedeniyle sonuç açıklanma tarihinin birkaç gün sarkabileceği tahmin ediliyor.

AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı bilindiğine göre, sınav sonuçlarının da 21 Nisan'dan sonraki birkaç gün içinde açıklanabileceği öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ: Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihleri 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR: Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AÖL sınav sonuçları açıklandı mı AÖL iş takvimi giriş ekranı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro