AÖL sınav sonuçları 2018 ne zaman AÖL iş takvimi

AÖL sınav sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak AÖL iş takvimi haberimizde. 21 Nisan'da yapılan AÖL telafi sınavının da sona ermesi ile birlikte meraklı sınav sonucu bekleyişi başladı. Haftalardır AÖL sınav sonuçlarını bekleyen açıklise öğrencileri AÖL iş takvime gçre 5 iş günü içinde sonuçlarını öğrenebilecek. Normal şartlarda 20 Nisan'da cuma günü açıklanması beklenen AÖL sınav sonuçlarının yaşanan aksatlıktan dolayı 21 Nisan'dan sonraya kaldığını açıklayan MEB bu durum için öğrencilerden özür dilemişti. Şimdi AÖL sınav sonuçlarının en geç 5 iş günü içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖL öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 20 Nisan tarihinde erişime açılacak ancak, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavlarda yaşanan teknik bir problemden dolayı yapılacak olan telafi sınavları nedeniyle sonuç açıklanma tarihinin birkaç gün sarkabileceği tahmin ediliyor.

AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı bilindiğine göre, sınav sonuçlarının da 21 Nisan'dan sonraki birkaç gün içinde açıklanabileceği öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ: Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihleri 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR: Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.