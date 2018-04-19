AÖL sınav sonuçları 2. dönem sonuç bilgisi sayfası-MEB 2018

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak eden binlerce öğrenci her gün MEB sınav sonuçları sayfasına bakıyor. Normal şartlarda MEB sınav takvimine göre AÖL 2. dönem sonuçlarının 10 Nisan'da açıklanması gerekiyordu. MEB'in cevap kağıtlarında yapılan hatadan dolayı AÖL telafi sınavı yapması sınav sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi.

MEB konuyla ilgili bir tarih verdi mi? Bunun yanı sıra cevap kağıtları eksik basılan derslere giren öğrenciler AÖL telafi sınavına girecek. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman olacak? İşte sınav ile ilgili tüm merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖL öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 20 Nisan tarihinde erişime açılacak ancak, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavlarda yaşanan teknik bir problemden dolayı yapılacak olan telafi sınavları nedeniyle sonuç açıklanma tarihinin birkaç gün sarkabileceği tahmin ediliyor. AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı bilindiğine göre, sınav sonuçlarının da 21 Nisan'dan sonraki birkaç gün içinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖL TELAFİ SINAVI: Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarından yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Kurum ayrıca yaptığı açıklamada, açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını ve yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerden özür dilediğini de belirtti.