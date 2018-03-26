AÖL sınav giriş yeri belgesi çıktısı alma ekranı-Açık lise sınav belgesi 2018

AÖL 2018 2. dönem sınavı ne zaman, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak ve AÖL sınav giriş belgesi çıktısı alma internettten nasıl olacak detaylar haberimizde. MEB 2018 sınav takvimine göre AÖL sınavı bu sene 3 oturum şeklinde 31 Mart'ta saat 09.30'da yapılacak. Peki 2018 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınacak. Unutmayın sınav yeri bilgisi posta ya da SMS ile bildirilmeyecek. Online AÖL sınav giriş yeri belgesi çıktısı alınacak.

2018 AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ: 17 Mart’ta yapılması beklenen AÖL sınavıyla ilgili değişiklik yapıldı. Teknik arıza sebebiyle Açıköğretim Lisesi sınavları ileri bir tarihe alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrencileri resmi sayfası üzerinden paylaştı.

Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.

1. Oturum 31 Mart 2018 9.30

2. Oturum 31 Mart 2018 14.00

3. Oturum 01 Nisan 2018 15.00

Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00’ a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

AÖL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI: Sınava giriş belgenizi MEB resmi sitesine ya da linkimize tıklayarak bulabilirsiniz. Sınav giriş belgesine ulaşmak için tıklayınız.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR: Açıköğretim lisesinden eğitim gören öğrenciler, sınava Giriş Belgelerini MEB resmi sitesi adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Bahsedilen adresten ya da haberimizin içeriğinde bulunan linkten ulaşacağınız adresten alınacak belgenin bilgisayar çıktısı ile sınava girileceklerdir. Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

AÖL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.

AÇIK LİSEDEN NASIL MEZUN OLUNUR: * Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, * Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, * Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. 2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.