AÖL sınav giriş belgesi alma Açık lise telafi sınavı yerleri

AÖL telafi sınavı giriş belgesi açıklandı. Yarın, yani 21 Nisan'da AÖL telafi sınavına girecek öğrenciler AÖL sınav giriş belgelerini haberimizden linkten indirip alabilirler. AÖL telafi sınavı saat 09.30'da yapılacak ve bir oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Adaylar AÖL sınav giriş belgelerini çıkartabilmek için Öğrenci Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekecek.AÖL sonuçları ise 21 Nisan'dan itibaren en geç 1 hafta içinde açıklanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ: 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için 21 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan telafi sınavı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı, sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı.

Bakanlık yaptığı açıklamada; "21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 9.30’ da gerçekleştirilecek (Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) , güncelleştirilmiş sınav yerleri Sisteme 19.04.2018 tarih saat 10:43 itibarıyla yüklenmiş olup, telafi sınavına girecek öğrencilerimiz Sistemden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." ifadelerini kullanıldı.

AÖL sınav giriş belgesi Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Öğrenci Girişi sekmesinin içerisinde adayların erişimine açıldı. Adaylar AÖL sınav giriş belgelerini çıkartabilmek için Öğrenci Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan pencerede sol kısımda yer alan 'Öğrenci Genel Bilgiler' alanının altında yer alan 'Sınav Giriş Belgesi'ne tıklayarak sınava nerede gireceğinizi öğrenebilir, sağ alt kısımda yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak AÖL sınav giriş belgenizin çıktısını alabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVINA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖL öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 20 Nisan tarihinde erişime açılacak ancak, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavlarda yaşanan teknik bir problemden dolayı yapılacak olan telafi sınavları nedeniyle sonuç açıklanma tarihinin birkaç gün sarkabileceği tahmin ediliyor.

AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı bilindiğine göre, sınav sonuçlarının da 21 Nisan'dan sonraki birkaç gün içinde açıklanabileceği öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.