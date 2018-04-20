  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

AÖL sınav giriş belgesi alma Açık lise telafi sınavı yerleri

AÖL sınav giriş belgesi alma Açık lise telafi sınavı yerleri

Açıköğretim telafi sınavı yerleri açıklandı. Günlerdir sanırsızlıkla bekleyen bşnlerce öğrenci için beklene haber geldi ve AÖL telafi sınav yerleri açıklandı. Öğrenciler AÖL telafi sınav giriş belgelerini haberimizdeki linli tıklayarak alabilir. AÖL sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgisi için TC şifresi ve aday numarasıyla http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresine giriş yapılmalı. AÖL sonuçlarının ise 7 iş günü içinde açıklanması bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-04-2018 13:35 - Güncelleme: 20-04-2018 13:00

AÖL telafi sınavı giriş belgesi açıklandı. Yarın, yani 21 Nisan'da AÖL telafi sınavına girecek öğrenciler AÖL sınav giriş belgelerini haberimizden linkten indirip alabilirler. AÖL telafi sınavı saat 09.30'da yapılacak ve bir oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Adaylar AÖL sınav giriş belgelerini çıkartabilmek için Öğrenci Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekecek.AÖL sonuçları ise 21 Nisan'dan itibaren en geç 1 hafta içinde açıklanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ: 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için 21 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan telafi sınavı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı, sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı.

Bakanlık yaptığı açıklamada; "21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 9.30’ da gerçekleştirilecek (Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) , güncelleştirilmiş sınav yerleri Sisteme 19.04.2018 tarih saat 10:43 itibarıyla yüklenmiş olup, telafi sınavına girecek öğrencilerimiz Sistemden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." ifadelerini kullanıldı.

AÖL sınav giriş belgesi Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Öğrenci Girişi sekmesinin içerisinde adayların erişimine açıldı. Adaylar AÖL sınav giriş belgelerini çıkartabilmek için Öğrenci Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan pencerede sol kısımda yer alan 'Öğrenci Genel Bilgiler' alanının altında yer alan 'Sınav Giriş Belgesi'ne tıklayarak sınava nerede gireceğinizi öğrenebilir, sağ alt kısımda yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak AÖL sınav giriş belgenizin çıktısını alabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVINA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖL öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 20 Nisan tarihinde erişime açılacak ancak, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavlarda yaşanan teknik bir problemden dolayı yapılacak olan telafi sınavları nedeniyle sonuç açıklanma tarihinin birkaç gün sarkabileceği tahmin ediliyor.

AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı bilindiğine göre, sınav sonuçlarının da 21 Nisan'dan sonraki birkaç gün içinde açıklanabileceği öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AÖL sınav giriş belgesi alma Açık lise telafi sınavı yerleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro