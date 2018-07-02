AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı Açıklise sınav giriş belgesi alma

AÖL 3. dönem açık lise sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak sorusuna kilitlenen binlerce öğrencinin beklediği haber MEB'den geldi. Eğitim hayatını açık liseden devam ettirmek isteyen öğrencilerin girdiği AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri yarın, yani 3 Temmuz salı günü meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. 7-8 Temmuz'da yapılacak olan AÖL sınavına sınav giriş belgesi ile girmek zorunlu.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK: Lise eğitimine dışarıdan devam eden ve AÖL'de eğitim alan on binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınavlarının giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Ülke çapında yapılacak olan ve çok sayıda öğrencinin katılım sağlayacağı AÖL 3. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri, 3 Temmuz Salı günü MEB tarafından yayınlanacak.

Bakanlık söz konusu sınav giriş belgelerini erişime açtıktan sonra, MEB'in resmi internet sitesinden güvenlik Kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler.

AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.