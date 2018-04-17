AÖL sınav belgesi yeniden mi alınacak-sınav yeri bilgisi

AÖL sınavı telafisi bu cumartesi günü yani 21 Nisan'da saat 09.30'da ikinci kez yapılacak. İkinci kez yapılacak çünkü 31 Mart'taki sınavda cevap anahtarında yapılan teknik hatadan dolayı MEB özür dilemiş ve sınavı tekrar etme kararı almıştı. Açıköğretim Lisesi sınavlarına girecek öğrencilerin kafası ise hala karışık. Sınava çok az bir zaman kaldı fakat öğrenciler hala AÖL sınav giriş yerlerini bilmiyor. Peki ilk sınav için alınan AÖL sınav giriş belgesi telafi sınavında da mı geçerli olacak? MEB bu konuda hala resmi bir açıklama yapmazken MEB yayınladığı yeni duyuru ile adayları uyardı.

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN: MEB skandal olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. MEB tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU: MEB AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan'da yapılacağı biliniyor bu sebeple en geç önümüzdeki hafta bu duruma dair bir açıklama bekleniyor.

MEB ADAYLARI UYARDI: 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştiriliyor. İşte, MEB’in telafi sınavı hakkında yaptığı açıklamalar;

“21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.”