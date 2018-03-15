AÖL ne zaman yeni sınav tarihi ÖSYM açıkladı

2018 AÖL sınav tarihleri değişti ÖSYM yeni sınav takvimine göre Açıköğretim Lisesi sınavları iler bir tarihe ertelendi bu haftasonu 17-18 Mart'ta yapılması planlanan AÖL sınavları 31 Mart-1 Nisan arasında yapılacak son sınav duyurusunu ÖSYM resmi sayfasından yaptı.

AÖL sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini alması gerekiyır ve 2018 AÖL sınav giriş belgeleri internetten online olarak indirilecek ve o belgeyle AÖL sınavına giriş yapılacak.

İŞTE YENİ AÖL TARİHLERİ: MEB Açık Öğretim Lisesi siteleri üzerinden AÖL giriş tarihlerine dair yapılan değişiklikleri yayınladı. Yapılan duyuruya göre; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00' a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15' te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI: AÖL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz belli değil. Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek. Gerekli bilgileri girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek.

kpss sinav-iha-880

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.