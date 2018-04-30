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AÖL kayıt yenileme üçüncü dönem ders seçme sayfası

AÖL kayıt yenileme üçüncü dönem ders seçme sayfası

Açıklise kayıt yenileme işlemleri 24 Nisan'daÖğrenim hayatına açıköğretim lisesinde devam edev öğrencilerin her dönem yapması gereken AÖL kayıt yenileme işlemleri 14 mayıs pazartesi günü sına erecek. Bu 21 gün içinde öğrenciler AÖL üçüncü dönem ders seçimi yapacaklar. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 12:22 - Güncelleme: 30-04-2018 12:30

AÖL kayıt yenileme sayfası 24 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adayların erişimine açıldı. Açıköğretim lisesinde eğitim hayatına devam eden öğrencilerin her dönem yaptırması zorunlu olan kayıt yenileme işlemi için son gün 14 Mayıs olarak açıklanadı. Bu 21 günlük süre içerisinde öğrenciler AÖL üçüncü dönem ders seçimini de yapacaklar. Öğrencilerin AÖL ders ekle/sil işlemini yaparken 30 krediyi doldurmak zorunda. 

AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme ücreti ise dönem başına 35 lira olarak açıklandı. Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ: Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihleri 24 Nisan 2018 tarihinde başladı. 4 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR: Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

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