AÖL kayıt yenileme sayfası 2019 AÖL sınavları ne zaman?

AÖL kayıtları 9 Ocak'ta başladı, 2. dönem AÖL kayıt yenileme işlemi Açık lise kayıt yenileme ve sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Birinci dönem sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte AÖL 2.dönem kayıt yenleme için geri sayım başladı. Peki binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisinin merak ettiği AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açıktan lise eğitimine devam edenler

için AÖL 2. (ikinci) dönem kayıt yenileme tarihi belli oldu. MEB

tarafından yapılan açıklamaya göre Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme

işlemleri 09 Ocak 2019 tarihinde başladı ve 06 Şubat 2019 tarihinde

sona erecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler gözünü AÖL

(Açıköğretim Lisesi) sınav takvimine çevirecek. Peki AÖL 2.dönem sınav

AÖL 2.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN: 2018- 2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav tarihini merak ediyor. MEB'in yayımladığı duyuruya göre, AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav ve

bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olunacak. Açık lise ikinci dönem sınavı giriş belgeleri 03 Nisan 2019 tarihi itibariyle yayınlanacak.

Yapılan bir diğer açıklamaya göre ÖSYM sistemi olan dört yanlışın bir

doğruyu götürme uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sisteminde yine yer almayacak. MEB sadece doğru yapılan sorular üzerinden puanlama hesabı yapacak.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAV BEDELİ NE KADAR: Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her

dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine