AÖL kayıt yenileme 2.dönem harcı 2019 hangi bankaya yatırılacak?

MEB tarafından 9 Ocak'ta Açık Lise kayıt yenileme başvuruları başladı. Açık Öğretim Lisesi’nde ilk kez kayıt yaptırmak isteyenler ile kayıt yenileme yaptırmak isteyenler için iki kılavuz yayımladı. İlk kez kayıt yaptırmak isteyenlerin dikkat edeceği hususlar kılavuz içerisinde yer alıyor. Kayıt yenileme başvuruları, 6 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor.

Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı, kayıt yenileme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. AÖL kayıt yenileme ücreti 30 TL olarak açıklandı.

AÖL ilk kayıt kılavuz sayfasına gitmek için tıklayınız

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ KAÇ PARA: Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK: 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyerek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

AÖL sınav tarihleri 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ

S.N. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİHLER

KİMLER İLK KAYIT İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar, başvurabilir.