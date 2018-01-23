AÖL kayıt parası kaç lira hangi bankaya yatırılacak?

AÖL kayıt son gün ne zaman sayılı saatler kaldı. Açık lise 2018 kayıt işlmlerini yaptırmayan öğrenciler sınava giremeyecek. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman? 2018 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖL öğrenci girişi ile Açık Lise sınav tarihleri.

Eğitimine Açık Öğretim Lisesi'nde devam eden öğrenciler 2. dönem kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre Açık Lise kayıt yenileme işlemleri yarın sona eriyor. Mazeretli kayıt tarihleri ise 24-26 Ocak 2018 tarihleri olarak belirlendi.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı AÖL iş takvimine göre, 2017-2018 öğretim yılı 2. dönem sınavları 17-18 Mart 2018 tarihinde 3 oturumda gerçekleştirilecek.

18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan 3. Oturum sınavı öğleden sonra saat 14:30 da yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME NE ZAMAN?:Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra zorunlu/seçmeli ders seçme işlemlerini yapacak. Mezun olabilmek veya kredi notlarını yükseltebilmek için sınavlara gayret eden öğrenciler, 2. dönem için ders seçme işlemlerini 10-26 Ocak tarihleri arsında yapabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?:Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti ; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “ MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki bankamatiklerde ve in ternet bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/2 İLK.KAYIT - KAYIT YEN.ÜCR.” şeklindedir.)

Kayıt yenileme sınav bedeli nin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.