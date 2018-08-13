AÖL ek sınav tarihi MEB takvimi yeni Açıklise sınav açıklaması

AÖL ek ders sınavı yapılacak mı, ne zaman yapılacak sorularının yanıtı için gözler MEB'in resmi açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açıköğretim Lisesi ek sınav yapacak mı? MEB 2018 sınav takvimine göre AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL üçüncü dönem sınavından geçerli not alamayan öğrencilerin gireceği AÖL ek ders sınavı hakkında henüz resmi bir açıklama yok. AÖL 3. Ek Sınavın yapılması, birçok kişinin mezun olmasını sağlayacak.

AÖL 3.DÖNEM EN SINAVI NE ZAMAN: AÖL 3. Ek Sınavın yapılıp yapılmayacağına dair bir netlik kazanmamakla birlikte sınav yapılırsa sınav tarihleri, başvuru tarihleri, sınav ücreti ve sınava katılım şartı gibi detaylar belli olacaktır. Geçtiğimiz yıl, sonuçları ekim ayında açıklanan AÖL ek sınavın bu yıl yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sınava katılım sağlayan adaylar T.C. kimlik numaralarıyla kendilerine ait sonuçları sorgulayabilir. İnternette söz konusu sınavın sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce aday, sonuç sorgulama sayfasına giriş yapabilecek

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR: Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.