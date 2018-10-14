AÖL ek sınav sonuçları açıklaması Açıklise sınav sonucu-MEB

MEB tarafından 32 sınav merkezinde yapılan AÖL ek sınavları sona erdi. Peki Açıklise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gözler MEB'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 2018 AÖL ek sınavının 6-9 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

AÖL EK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Binlerce açık lise öğrencisinin mezun olmak için katılım sağladıkları AÖL ek sınavı 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum dahil 32 il merkezinde gerçekleştirilen AÖL bütünleme sınavı adı ile de geçen sınavın hemen ardından sonuç tarihi sorgulanmaya başlandı. MEB tarafından AÖL ek sınav tarihine ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl baz alınarak sınav sonrasını takip eden bir ay içerisine açıklanması üzerinde duruluyor. Buna göre 2018 AÖL ek sınavının 6-9 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı iş yoğunluğu ve benzeri sebepler ile erken yahut geç açıklanması söz konusu olabilir. Sınav sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İÇİN NE GEREKLİ: AÖL öğrencilerinin sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

* İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

* Daha sonra öğrencinin T.C kimlik numarası ve nüfus cüzdanının seri numarası ile birlikte http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx itiraz modülü üzerinden yapılabilecektir.

* Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

1. Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrenci Mezuniyet Şartları:

(Öğrenimlerine, Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe Matematik alanında devam edenler.)

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,

Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),

Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması

2. Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları:

(Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam edenler.)

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,

Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava gitmiş olması.

AÖL DİPLOMASI NEREDEN, NASIL ALINIR: MEB tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL diploma alma süreci şu şekilde izah edilmiştir;

Mezuniyete hak kazanan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri diplomalarını sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezlerinden alabilecekler. Bulunduğunuz ildeki koordinatörlüğün nerede olduğunu AÖL internet sayfasından öğrenebilemektesiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.