AÖL 2. dönem sınav sonuçları sayfası TC ile sorgulama

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak eden binlerce öğrenci her gün MEB sınav sonuçları sayfasına bakıyor. Normal şartlarda MEB sınav takvimine göre AÖL 2. dönem sonuçlarının 10 Nisan'da açıklanması gerekiyordu. MEB'in cevap kağıtlarında yapılan hatadan dolayı AÖL telafi sınavı yapması sınav sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi.

MEB konuyla ilgili bir tarih verdi mi? Bunun yanı sıra cevap kağıtları eksik basılan derslere giren öğrenciler AÖL telafi sınavına girecek. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman olacak? İşte sınav ile ilgili tüm merak edilenler...

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUCU: Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları MEB'in yayınladığı iş takvimine göre 10 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak. Fakat henüz resmi bir açıklama olması sebebiyle sınav sonuç tarihlerinde bir değişikliğe gidilebilir.

AÖL TELAFİ SINAVI: MEB'den yapılan açıklamada dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtildi. Bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağı kaydedildi.