AÖF soru cevapları ne zaman açıklanır 11-12 AÖF soru kitapçığı

Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin girdiği AÖF final sınavları 11-12 Ocak'ta 2 oturumla yapıldı. Eğitim hayatına açıkta devam eden öğrencilerin belirli sınav merkezlerinde girdiği AÖF güz dönemi final sınavları soru cevapları ne zaman açıklanacak? AÖF soru cevaplarının en geç 5 iş günü içinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Öğrenciler AÖF soru cevaplarını öğrenci no ve TC şifresi ile sisteme girerek yapacaklar. AÖF sonuçlarının ise 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu öğrenci dersten geçiyor.

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile 1,30 koşullu öğrenci dersten geçiyor.