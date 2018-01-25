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AÖF sonuçları sınav bilgisi twitter'ı yıktı

AÖF sonuçları sınav bilgisi twitter'ı yıktı

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını günlerdir merak eden binlerce öğrenci gün içinde defalarda sonuc.aof.gov.tr adresine giriyor. AÖF sınav sonucu için 29 Ocak Pazartesi son gün. Twiiter'da ise AÖF sınav sonucu isyanı var. Evlenmek için AÖF sonucunu bekleyen de var, askere gitmek için bekleyen de... AÖF güz dönemi final sınav sonucu internethaber'de olacak.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 12:21 - Güncelleme: 25-01-2018 12:21

AÖF sonuçları sınav sorgusu ne zaman? Bu soru binlerce öğrencinin merak konusu oldu. Günde neredeyse onlarca kez sonu.aof.gov.tr adresine giren öğrenciler twiter'da AÖF isyanı başlattı. Günlerdir AÖF sonuçlarına odaklanan öğrenciler sosyal medyada haklı isyanlarını dile getiriyor. Peki ama daha önceki sınavları 15 gün içinde açıklayan AMF neden hala AÖF final sonuçlarını açıklamıyor? Eğer bugün açıklanmazsa 29Ocak Pazartesi  aof sonucu için son gün!

AÖF sonuçları sosyal medyanın ve twitter'in dilinde evlemek için AÖF sonucuna bel bağlayan da var askere gitmek için bekleyen de...

İşte twitter'da AÖF isyanı

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?:Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci sistemi üzerinden (https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx) sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

SINAV SONUÇ İTİRAZI: Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF ÖĞRENCİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER:AÖF öğrencilerinin sınavlarla ve derslerle alakalı bilmesi gereken bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar ise şu şekildedir:

Genel Not Ortalaması – AÖF öğrencilerinin bütün dönemlerde aldığı derslerin toplam not değerleri ve toplam kredilerine bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır.

Ders Geçme – AÖF ders geçme işleminde söz konusu dersin harf notuna bakılmaktadır. Eğer bu not CC ve üzeri ise o ders geçilmiş demektir.

Dersten Kalma – Dersten geçme gibi dersten kalma durumunda da dersin harf notuna bakılmaktadır. Bu da ders FF ise o dersten kaldığınız anlamına gelmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme – Ders harf notunuz CD, DC veya DD ise söz konusu derslerden koşullu geçtiğiniz anlamına gelmektedir. Bu şekilde geçmek için ise bir sonraki dönemde Genel Not Ortalaması 2.0’ın üzerinde olmalıdır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI: 84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti /71 – 76 BA 3,30 Geçti/ 66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti/ 56 – 60 CB 2,30 Geçti /50 – 55 CC 2,00 Geçti /46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti /40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti /33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF NEDİR:Uzaktan öğretim, “öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan” çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

2015-2016 öğretim yılında “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Sağlık Yönetimi”, “Sosyal Hizmet” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programları yeni açılmıştır.

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