AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak-Açıköğretim vize sonuçları

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak AÖF vize sınavı sonuç bilgisi haberimizde olacak. 14-15 Nisan's yapılan AÖF vize sonuçlarının sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Daha önceki AÖF sonuçlarını 15 gün sonra adayların erişimine açana Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sonuç bilgisini de bu ay sonuna doğru açıklaması bekleniyor. AÖF sonuçlarını adaylar sonucanadolu.edu.tr adresinde TC şifreleri ya da kullanıcı şifreleri ile sorgulayabilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK: Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen AÖF sınavlarının sonuçları önceki sınavlardan öğrenilen tecrübelere göre sınav yarihinden yaklaşık 15 gün sonra açıklanacak. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Sınav sonuçları yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.

AÇIKÖĞRETİM’DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR: Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI: Tutuklu ve hükümlü öğrenciler, cezaevi ve tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse her sınav döneminden bir ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.

Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan öğrenciler, Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse konu ile ilgili dilekçeleriyle her sınav döneminden en az iki ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) Askerî Cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.