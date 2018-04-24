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AÖF sonuçları bahar dönemi vize sonuç bilgisi açıklama tarihi

AÖF sonuçları bahar dönemi vize sonuç bilgisi açıklama tarihi

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına giren öğrencilerin gündeminde. 14-15 Nisan'da yapılan AÖF sınav sonuçlarının 15 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. Yani AÖF sonuçları en geç 30 Nisan pazartesi günü anadolu.edu.tr adresinde TC ve öğrenci şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek. AÖF sınav sonucu notunun en az 35 olması gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 10:15 - Güncelleme: 24-04-2018 10:00

AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 14-15 Nisan tarihinde gerçekleşen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ardından tüm gözler sonuçların açıklanacağı zaman çevrildi. Peki, AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınav sonuçlarının, bir aksilik olmaması halinde 15 gün içerisinde öğrencilere açıklanacağı tahmin ediliyor. AÖF sonuçlarına dair kurumdan yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen AÖF sınav sonuçlarının, 30 Nisan 2018 tarihine kadar açıklanacağı öngörülmektedir. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.

AÖF 2018 DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK: AÖF bahar dönemi ara dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖF öğrencileri şimdi de final yani dönem sonu sınavlarının hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. AÖF tarafından dönem başında belirlenen sınav tarihleri, MEB'in düzenlediği bir sınavla çakıştığı için kurum tarafından geçtiğimiz günlerde değiştirildi. İşte, 2018 AÖF dönem sonu sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

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