  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

AÖF sonuçları bahar dönemi vize-Bireysel sonuç öğrenme sayfası 2018

AÖF sonuçları bahar dönemi vize-Bireysel sonuç öğrenme sayfası 2018

AÖF sonuçları açıklanma sayfası Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sayfası anadolu.edu.tr adresinde tahminen 15 iş günü içinde açıklanacak. AÖF vize sınav sonuçlarının 30 Nisan pazartesi gününe kadar erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler AÖF sonuçlarını birseysel olarak TC numaraları ve öğrenci şifreleri ile sayfamızdan sorgulayabilecekler.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-04-2018 16:20 - Güncelleme: 24-04-2018 16:00

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak AÖF vize sınavı sonuç bilgisi haberimizde olacak. 14-15 Nisan'da yapılan AÖF vize sonuçlarının sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Daha önceki AÖF sonuçlarını 15 gün sonra adayların erişimine açana Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sonuç bilgisini de bu ay sonuna doğru açıklaması bekleniyor. AÖF sonuçlarını adaylar sonucanadolu.edu.tr adresinde TC şifreleri ya da kullanıcı şifreleri ile sorgulayabilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK: Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen AÖF sınavlarının sonuçları önceki sınavlardan öğrenilen tecrübelere göre sınav yarihinden yaklaşık 15 gün sonra açıklanacak. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Sınav sonuçları yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.

AÇIKÖĞRETİM’DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR: Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI: Tutuklu ve hükümlü öğrenciler, cezaevi ve tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse her sınav döneminden bir ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.

Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan öğrenciler, Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse konu ile ilgili dilekçeleriyle her sınav döneminden en az iki ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) Askerî Cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AÖF sonuçları bahar dönemi vize-Bireysel sonuç öğrenme sayfası 2018 haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro