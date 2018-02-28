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AÖF sonuçları 2018 ATA AÖF sınav sonuç bilgisi

AÖF sonuçları 2018 ATA AÖF sınav sonuç bilgisi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve ATA AÖF sınav sonuç bilgisi erişime açıldı mı soruları merak konusu oldu. ATA AÖF bütünleme sınavına 25 Şubat'ta giren binlerce aday şimdi gözünü Atatürk Üniversitesi internet sitesi sınav sonuç bilgisi ekranına dikti. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. Soru itirazları 28 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar yapılacak

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 00:10 - Güncelleme: 28-02-2018 00:10

ATA AÖF sınav sonuçları, 2018 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına kilitlenen binlerce öğrencinin gözü kulağı Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesine çevrildi. 25 Şubat'ta yapılan ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının en geç 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. ARA AÖF soru cevaplarına itiraz ise 28 Şubat yani yarın saat 23*59'da bitecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI: Eğitimini Atatürk Üniversitesi'nde Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler, okudukları bölümün bütünleme sınavına 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde katıldı. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ile ilgili Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde bir açıklama bulunmuyor. Fakat, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bildiride şu ifadelere yer verildi;

"Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır."

Daha önceki sınav sonuçları, sınavdan 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre bu sınavın sonuçlarının da 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

24-25 ŞUBAT ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI: 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi bütünleme sınavı soru kirapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulunulması bildirildi.

İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınıflandırıldı.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.

Soru itirazları 28 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

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