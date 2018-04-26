AÖF sonuç ekranı TC şifresiyle giriş-Anadolu Üniversitesi sonuç sistemi

AÖF-Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları bilgisi erişime açıldı ve TC şifresi ile AÖF sonuç sistemi sayfasından sorgulanacak. Sonuç bilgisi çıktısı adayların adresine posta, SMS ya da mail ile gönderilmeyecek. AÖF sonuç bilgisi sadece anadolu.edu.tr adresinden öğrenilecek. AÖF final sınavları ise 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. AÖF üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de yapılacak. Somuçlar Ağustos ayının ilk haftası açıklanacak.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLAMASI: Dün akşam saatlerinde Anadolu Üniversitesi sınavlara dair açıklamada bulundu. AÖF sınavı, 15 Nisan 2018 tarihinde yapıldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi sınavdan 10 gün sonra duyuru yaptı. AÖF sınav sonuçları, üniversitesin sorgulama sayfasında açıklandını duyurdu. Bölümlerinden sınava girenler aldıkları puanı görebiliyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI: Anadolu Ünviersitesi'nin öğrenci otomasyon sayfasından sınavlara dair ilişkin açıklamayı yaptı, sınav sonuçlarının açıklandığı url'i aktif etti.

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF DERS GEÇME NOTU 2018: AÖF ders geçme notu, 2018 yılında nasıl olacak sorusuna Anadolu Üniversitesi cevap verdi. Sınavlara dair açıklama geldikten sonra öğrencilerin aldıkları puana göre;

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF FİNAL NE ZAMAN: Anadolu Üniversitesi’nin resmi sayfasında yapılan açıklama: Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Tarihleri DeğiştiEklenme Tarihi: 15 Mart 2018 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

2018 AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN: Son sınıfta okuyan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi, üç ders sınavının tarihlerini verdi. Buna göre sınavlar 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılırken, sınav sonuçları Ağustos ayının ilk haftası açıklanıyor