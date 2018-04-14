AÖF sınavı kaçta başlayacak, ne zaman bitecek soruları Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 14-15 Nisan'da yapılacak. Sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek. Peki, AÖF sınavı saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek?

Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 14-15 Nisan tarihinde iki oturum şeklinde yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav öncesinde hem sınav başlangıç saatini hem de sınava girmek için gerekli olan belgeleri araştırıyorlar. Peki, AÖF sınavı saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek?

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA: Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 14-15 Nisan'da yapılacak. Sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor.

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi (Ehliyet)

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı

FİNAL SINAVI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.