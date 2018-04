AÖF sınav yorumları-sınav soru cevapları nasıldı-kolay mı?

AÖF sınavı nasıl, AÖF soru cevapları kolay mıydı, 14 Nisan AÖF sınav yorumları nasıl? AÖF bahar dönemi vize sınavı birinci oturumu bugün yapıldı. Binlerce öğrenci AÖF bahar dönemi vize sınavının ardından forumlarda, sosyal sitelerde AÖF yorumlarını araştırmaya başladı. Peki 13 Nisan AÖF soru ve cevapları nasıldı, sorular geçen yıllara göre kolay mıydı zor mu? AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorular...

AÖF sınav yorumları hakkındaki düşüncelerini yazın, anında diğer öğrencilerle paylaşalım...

AÖF SINAV SORU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması

Öğrenciler, ilgili dö nem ve ya geçmiş dönemlere a it sınavlarınsoru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriylegiriş yaparak ulaşabilirler. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.trw eb sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF NOT HESAPLAMA 2018: Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu aksam.com.tr'de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak.

Çan eğrisi sistemi nedeniyle öğrencilerin aldığı ham puanların haricinde standart sapma etkisi ile fakülte sisteminden ekstra artı ya da eksi puanlar gelmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki sistemde yapılan puan hesaplaması ham puanlar üzerinden yapılmakta ve yaklaşık geçme notunu vermektedir. Şartlı olarak belirtilen derslerden (DD, DC, CD ) geçmek için Genel not ortalamanızın ( Şimdiye kadar aldığınız tüm notları ortalaması) 2,00 ve üzerinde olmalıdır. Genel not ortalamanız 2,00’ın altında ise şartlı geçen dersleri tekrar almanız gerekir. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencilerinin sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayınlanmaktadır. sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemine erişebilirsiniz.

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir. AÖF not hesaplama çok kolay yapılan bir işlemdir. Ancak bu yıl AÖF not hesaplama biraz zorlaştırıldı. Alışık olmadığımız bir hesaplama sistemi olduğu için kafamız biraz karışabilir. Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.

Örnek:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.