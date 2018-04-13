AÖF sınav yerlerinde yeni dönem Anadolu Üniversitesi yeni açıklama

AÖF vize sınavı bahar dönemi bu haftasonu yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖF) tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile öğrenciler aynı gün içerisindeki iki oturumda birbirine yakın binalarda sınava girecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavı 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye’de 81 il, 25 ilçe ve KKTC-Lefkoşa sınav merkezlerinde oturum bazında yaklaşık 2.5 milyon Açıköğretim Sistemi öğrencisinin sınava gireceği yerler açıklandı. Sınavlar öncesinde yeni bir uygulamanın haberini veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, uygulamanın ilk etapta Eskişehir ve İstanbul'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

'ÖĞRENCİLERİN SINAVLARA BİRBİRİNE YAKIN BİNALARDA GİRMESİ HEDEFLENDİ'

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Güney, "Öğrencilerimizin sınav binalarına ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltabilmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu sınav dönemi itibariyle yeni bir uygulama hayata geçirildi. Söz konusu uygulama kapsamında, öğrencilerimizin sınav binalarına atamaları yapılırken, aynı gün içindeki iki oturumda da sınava girecek öğrencilerimizin mümkün olduğunca aynı binada veya birbirine yakın binalarda sınava girmeleri hedeflendi. Yeni uygulama, başlangıçta İstanbul ve Eskişehir sınav merkezlerinde yürürlüğe konulmuş olup zaman içinde tüm sınav merkezlerine yayılımı planlanıyor” dedi.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.