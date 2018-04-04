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AÖF sınav yerleri bahar dönemi vize giriş bilgisi sorgulama

AÖF sınav yerleri bahar dönemi vize giriş bilgisi sorgulama

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, AÖF sınav yeri sorgulaması sayfası Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinde erişime açılacak. AÖF bahar dönemi vize sınavları 14-15 Nisan'da yapılacak. Öğrenciler aöf sınav yeri bilgilerini merak ediyor. AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman, AÖF sınav giriş bilgileri ve merak edilenler haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 11:50 - Güncelleme: 04-04-2018 11:00

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, soruları AÖF sınav tarihlerinin değişmesinin ardından merak konusu oldu. Öğrenciler AÖF sınav yerleri ve AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ne zaman açıklanıyor araştırmaya başladı. AÖF bahar dönemi vize ara sınavı 14-15 Nisan'da yapılacak. Anadolu Üniversitesi yapılan resmi açıklamaya göre AÖF final sınavları bir hafta erkene alınmıştı. 

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN: AÖF’de Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise öne alındı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek.

YENİ AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
aöf sonuçları

BU SENE BÜT VAR MI: AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir

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