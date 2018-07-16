AÖF sınav yerleri 2018 Açıköğretim 3 ders sınav giriş belgesi

AÖF sınav yerleri belli oldu Açıköğretim sınav giriş belgesi alma ekranı haberimizde. AÖF 3 ders sınavı için artık son günler. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. AÖF 3 ders sınavı giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.

Öğrenciler AÖF sınav yerlerini T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından öğrenecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

*Büro otomasyonunda ve öğrenci sayfasında üç ders sınavı ile ilgili “Üç Ders Sınavı” arayüzü 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde açılacaktır. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrencilerin değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linke sadece üç ders sınav hakkı olan öğrenciler yüklenmiştir. Sınav hakkı olmayan öğrenciler için bu link, uyarı vermektedir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, büro otomasyonu “Bilgi Değişikliği” linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.

3 DERS SINAV HAKKI NASIL VE KİMLERE VERİLİYOR: Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

“Üç Ders Sınavı”na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilir.

AÖF SINAV YÖNETMELİĞİ: Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100’dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

En fazla üç dersten başarısız olan ve Senato tarafından belirlenen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra, bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilir.