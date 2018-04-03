AÖF sınav yeri sorgulama vize sınav giriş belgesi alma

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, AÖF vize sınavı giriş belgesi alma ekranı ne zaman açılacak soruları araştırılmaya başladı. 2018 yılı AÖF bahar dönemi vize sınavları 14-15 Nisan'da yapılacak. Öğrenciler sınava girmeden en geç 1 hafta içinde AÖF sınav yerlerinin erişime açıklması bekleniyor. AÖF sınav yeri öğrenme bilgileri haberimizde olacak.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN: AÖF’de Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise öne alındı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek.

YENİ AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti





BU SENE BÜT VAR MI: AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir