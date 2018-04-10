AÖF sınav yeri- 2018 Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF sınav yerleri erişime açıldı, AÖF bahar dönemi vize sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinden online olarak alınacak. AÖF sınav yeri öğrenme sayfasına adaylar TC numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler. Yılda 3 kez yapılan AÖF sınavının birincisi bahar dönemi vize sınavı 14-15Nisan'da yapılacak. AÖF final sınavları ise 26-27 Mayıs'ya yapılacak. AÖF sonuçlarından geçer not alamayanlar ise AÖF bütünleme sınavına girecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

AÇIKÖĞRETİM’DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR: Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre;

“Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.”





SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.