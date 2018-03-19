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AÖF sınav tarihlerine güncelleme-vize final sınav ne zaman?

AÖF sınav tarihlerine güncelleme-vize final sınav ne zaman?

AÖF sınav tarihleri değişti, yeni AÖF vize final sınav tarihleri ne zaman?Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) bahar dönemi sınav tarihlerini değiştirdi. AÖF bahar dönemi vize ve final sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri...

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 16:50 - Güncelleme: 19-03-2018 14:20

AÖF sınavları ne zaman, AÖF sınav tarihlerine güncelleme geldi. AÖF bahar dönemi sınav tarihlerinde değişti. AÖF'ten yapılan açıklamada aynı tarihte yapılacak PYBS nedeniyle bahar dönemi final sınavlarının tarih değişikliği yapıldığı bildirildi. AÖF bahar dönemi vize ve final sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri...

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2018: AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan, dönem sonu sınavı 02-03 Nisan, üç ders sınavı ise 21 Temmuz olarak açıklanmıştı.

AÖF tarafından yapılan duyuruda AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavının tarihinin değiştirildiği açıklandı. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR: AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

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