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AÖF sınav soruları erişim sayfası e kampus sayfası girişi

AÖF sınav soruları erişim sayfası e kampus sayfası girişi

AÖF soru cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinde erişime açıldı. 14-15 Nisan'da yapılan bahar dönemi vize sınavı soru cevap anahtarını görmek için adaylar kullanıcı adı şifre ile sistemden oturum açacaklar. Her dersten 20 soruya 30 dakika içinde cevap veren AÖF öğrencileri kitapçık türüne göre AÖF soru cevaplarını haberimizdeki Açıköğretim Fakültesi uzantılı linkten öğrenebilir.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 09:20 - Güncelleme: 17-04-2018 11:00

AÖF sınav soruları erişim sayfası ekampus.edu.tr adresinde erişime açıldı. Eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrencilerin girdiği  her sene 4 kez yapılan AÖF sınavı bahar dönemi vize soruları kitapçık türüne göre ekampus.anadolu.edu.tr adresinde açıklandı. Her dersten 20 soruyu 30 dakika içinde çözmesi gereken adaylar bugün kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme kaydolup AÖF soru cevap anahtarlarını görebilecek.

E-KAMPÜS ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI: Sınava giren öğrenciler her dersten 20 soruya 30 dakikada cevap vermeye çalıştı. Geçen senede, Anadolu Üniversitesi ÖSYM’nin sınav sistemi olan ‘dört yanlış bir doğruyu getirme’ uygulamasını başlattı.

SORU VE CEVAPLAR SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2018 AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇ: 2018 yılı üzerinden sınav geçme notları, üniversite tarafından açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav geçme puanları:

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR: 14-15 Nisan AÖF sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde açıklanıyor. Geçen seneden önce değerlendirmeler 1 ay içerisinde açıklanırken, geçen sene başlayan yeni sistem ile puanlar 10 gün içerisinde kurumun resmi web sayfasında yayınlanıyor. En geç 25 Nisan 2018 tarihinde açıklanması tahmin ediliyor.

AÖF NOT HESAPLAMA 2018: Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu internethaber.com.tr'de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak.

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR: AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir. AÖF not hesaplama çok kolay yapılan bir işlemdir. Ancak bu yıl AÖF not hesaplama biraz zorlaştırıldı. Alışık olmadığımız bir hesaplama sistemi olduğu için kafamız biraz karışabilir. Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.

Örnek:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

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