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AÖF sınav giriş belgesi sorgulama TC ile açıköğretim sınav yeri öğrenme

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama TC ile açıköğretim sınav yeri öğrenme

Binlerce AÖF öğrencisinin heyecanla beklediği AÖF sınav geriş yerleri erişime açıldı. 12-13 Ocak'ta 2 oturumla yapılacak olan AÖF final sınavları için geri sayım başladı. AÖF sınav giriş yerleri TC şifresi ve öğrenci numarası ile sorgulanacak.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 17:20 - Güncelleme: 09-01-2019 17:20

Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrencilerin girdiği AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamaya devam ediyor. 12-13 Ocak tarihlerinde birçok merkezde gerçekleştirilecek olan açıköğretim sınavının giriş belgeleri yayınlandı. 

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ NASIL ÖĞRENİLİR: Öğrenciler, okumakta oldukları programa ait sınav sorumluluklarını aşağıdaki link üzerinden ilgili programı seçmelerinin ardından görüntüleyebilecek.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR SINAVA NASIL GİREBİLECEK: İlgili dönemin sınavından yaklaşık 20 gün öncesinde https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ sayfasından giriş yaparak, Görev Belgenizi ekleyerek ve talebinizi belirterek göndermeniz halinde durumunuz ilgili birim tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca süreçle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

BİR DERSTEN BAŞARILI OLMAK İÇİN GEÇME NOTU NEDİR?

Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.

Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir

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