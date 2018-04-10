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AÖF sınav giriş belgesi-sınav yeri sorgusu bahar dönemi vize

AÖF sınav giriş belgesi-sınav yeri sorgusu bahar dönemi vize

AÖF sınav yerleri ve AÖF bahar dönemi vize sınav giriş belgeleri erişime açıldı Anadolu Üniversitesi resmi sitesi kısı süreli erişim sorunu yaşadı. AÖF vize sınavı 14-15 Nisan'da yapılacak. Öğrenciler AÖF sınav giriş yerlerini anadolu.edu.tr adresinden öğrenecek ve sınav giriş belgesini online olarak çıktısını alacak. AÖF vize sınavının yüzde 40'ı geçerli olacak. AÖF final sınavı ise 26-27 Mayıs'ta yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 08:40 - Güncelleme: 10-04-2018 08:30

AÖF sınav giriş yeri bilgisi 9 Nisan'da erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi anadolu.edu.tr'den AÖF sınav giriş belgeleri online olarak alınacak.Yılda 3 kez yapılan AÖF sınavının birincisi bahar dönemi vize sınavı 14-15Nisan'da yapılacak. AÖF final sınavları ise 26-27 Mayıs'ya yapılacak. AÖF sonuçlarından geçer not alamayanlar ise AÖF bütünleme sınavına girecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

AÇIKÖĞRETİM’DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR: Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre;

“Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.”

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

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